وأقر المدير التنفيذي للشركة، جيمس كوينسي، الجمعة، بأن النتائج المبكرة التي حققتها "كوكا كولا"، لا تبعث على الرضا بشكل كامل، بالرغم من تقديم عروض جديدة وتحديثات على المنتج في يناير الماضي.

وأوضح كوينسي أن عدم القدرة على إنعاش مبيعات "كوكا كولا دايت"، كان من الأمور التي تثير الاستياء في العام 2017، وأعرب عن أمله أن يتوقف تراجع مبيعاتها، خلال السنة الجارية.

وأضاف، وفق "بيزنس إنسايدر" إلى أن تقديم مشروبات بنكهات جديدة، خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه قد لا يساعد بالضرورة على رفع مبيعات المشروبات الغازية الموجهة للمواظبين على الحمية.

ورغم عدم احتواء "كوكا كولا دايت" على أي غرام من السكر، إلا أنها لم تنجح في تأييد عدد من خبراء الصحة، وما تزال محل ارتياب لدى كثير من المستهلكين، وهبطت مبيعاتها مجددا في الولايات المتحدة بـ1.6 في المئة خلال 2016.

ويقبل الأميركيون أكثر فأكثر على إنقاص السكر من أنظمتهم الغذائية، أي أنهم يقبلون بشكل أقل على المشروبات الغازية، وانخفضت مبيعات "كوكا كولا دايت"، 34 في المئة منذ عام 2005.