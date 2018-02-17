ويأتي ذلك على هامش مؤتمر الأمن العالمي المنعقد في ألمانيا، الذي بدأ أعماله، الخميس، وتم تخصيص "هاشتاغ" يتزامن مع المؤتمر بعنوان "#أوقفوا_دعم_وتمويل_قطر_للإرهاب".

ويفتتح مؤتمر مركز دراسات الشرق الأوسط بكلمة من رئيس المركز، عبدالرحيم على.

ويتضمن المؤتمر جلستين، تتناول الأولى إشكاليات مكافحة تمويل الإرهاب، يتحدث فيها الصحفي الفرنسي، ريشار لابفيير، مؤلف كتاب "دولارات الإرهاب"، بشأن التحديات المستجدة في مجال تمويل الإرهاب.

كما يتحدث الكاتب، يان هامل، عن الأذرع المالية السرية لجماعة الإخوان الإرهابية.

ويتناول الصحفي الفرنسي، عثمان تزغارت، لجوء الدوحة إلى تقنيات "التبييض المضاد" لتمويل الإرهاب.

ويناقش المؤتمر أيضا سبل تنفيذ توصيات المجتمع المدني الأوروبي بشأن دعم وتمويل قطر للعمليات الإرهابية، والتصدي لاستضافة الدوحة لرموز التطرف والإرهاب.