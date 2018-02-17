ونقلت "شينخوا" عن الحكومة المحلية أن الحريق شب في الساعات الأولى من صباح السبت في مدينة تشينغيوان في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين.

وقال التقرير إن الحريق أُخمد ونُقل شخص مصاب بحروق شديدة إلى المستشفى، فيما أشارت شينخوا إلى أن الشرطة احتجزت عددا من المشتبه بهم على خلفية الحريق دون ذكر تفاصيل.

وذكرت الوكالة: "تظهر التحقيقات الأولية أن مخلفات الألعاب النارية تسببت في الحريق. وعندما حاول 3 عمال إخماد الحريق وقع انفجار أسفر عن مقتل المزيد من الأشخاص المقيمين بالقرب من المكان".

وأضافت شينخوا أن الضحايا يشملون عمالا بالمنشأة وعائلاتهم، التي تعيش في غرف خشبية في الطابق الثاني.

وقال: "احترقت النفايات بسرعة وانبعث منها دخان كثيف. وفشل الضحايا في الفرار".

يذكر أن الصين بدأت للتو عطلة تمتد أسبوعا بمناسبة السنة القمرية الجديدة، حيث تستخدم الألعاب والمفرقعات النارية في الاحتفالات.