ووفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت، فقد نشر الساحر جوستين فلوم الفيديو في صفحة The Magic Show بموقع "فيسبوك" قبل عدة أيام.

ويظهر الشريط الساحر وهو يقترب من ابنته التي كانت نائمة وفق طاولة في المنزل، قبل أن يستعين بكتابين ملونين من أجل تنفيذ الحيلة التي أظهرت وكأن الرضيعة قد شطرت إلى قسمين.

وشاهد اللقطة على فيسبوك أكثر من 143 مليون شخص، وهو تقريبا أكبر رقم يحققه فيديو على الصفحة المتخصصة في السحر والخدع البصرية.

ودار جدل بين المشاهدين حول الكيفية التي نفذ بها الساحر خدعته وطرحوا فرضيات عدة، تقول إحداها إن الساحر استخدم مرآة لإخفاء جسد الطفلة، بينما قالت أخرى إن الساحر لجأ إلى خدعة مونتاج محترفة تخفي جزءا دون آخر.

واستيقظت الطفلة أثناء عملية "الانشطار" المزيفة، ونظرت باستغراب إلى أبيها الذي حملها بيديه، وقبّلها.