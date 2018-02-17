وأكد موقع "سكاي نيوز" أن اللاعبين غاريث باري وجوني إيفانز وجيك ليفرمور وبواز مايهيل قدموا اعتذارا واعترفوا بسرقة سيارة أجرة في برشلونة.

وقال اللاعبون في بيان: "نود أن نقدم اعتذارنا للزملاء والمدرب والنادي والمشجعين بشكل خاص للأحداث التي سببت أخبارا سلبية".

وأضاف اللاعبون: "شعرنا بأن من المهم الاعتراف بأسمائنا بداعي الاحترام لزملائنا في الفريق، الذين قد يطالهم الاتهام في الموضوع دون ذنب".

وكان الفريق أكد أنه يحقق في قضية سرقة سيارة أجرة بعد سهرة ليلية في برشلونة، أثناء معسكر تدريبي قصير.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن"، قام اللاعبون بقيادة سيارة الأجرة بعد سرقتها، وطلب وجبات من مطعم "ماكدونالدز"، قبل ترك السيارة خارج فندق نزل به أعضاء الفريق.

وتضاف هذه المشكلة إلى مشكلات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في قائمة الترتيب.