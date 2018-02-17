أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال مفوض الشرطة في مدينة مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا، داميان تشوكو، إن 3 انتحاريين قتلوا 19 شخصا في وقت متأخر من مساء الجمعة بالمدينة التي تعد معقلا لتمرد جماعة بوكو حرام المتشددة.
وأضاف أن الهجوم وقع في سوق للأسماك على مشارف المدينة حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) الجمعة.
وتابع أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 22 شخصا.
وتواصل جماعة بوكو حرام المتطرفة شن تفجيرات انتحارية فتاكة في بورنو ومناطق أخرى شمالي نيجيريا ضمن مساعيها لإقامة دولة إسلامية في غرب أفريقيا.
ولجأت الجماعات المتطرفة بشكل متزايد لاستخدام النساء والشباب كانتحاريين، بعد اختطافهم وضمهم للتنظيم المتطرف.