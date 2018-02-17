أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال مفوض الشرطة في مدينة مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا، داميان تشوكو، إن 3 انتحاريين قتلوا 19 شخصا في وقت متأخر من مساء الجمعة بالمدينة التي تعد معقلا لتمرد جماعة بوكو حرام المتشددة.