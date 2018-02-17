وأكد الخبير الاقتصادي، آندرو زمباليست، أثناء ظهوره ضيفا على قناة "سي أن بي سي" الناقلة للألعاب، أن كوريا الجنوبية ستخسر أكثر من 10 مليارات دولار، بعد حساب التكاليف والعوائد لتنظيم الدورة.

وقال زمباليست: "في النهاية هم (كوريا الجنوبية) أنفقوا 13 مليار دولار، وسيحصلون على عوائد 2.5 مليار دولار.. التبرير الوحيد لهذا الإنفاق السيء، هو إذا كانت الدورة ستروج للسياحة والتجارة والاستثمار الخارجي في المستقبل".

ووفقا لموقع "ياهو سبورتس"، نفى زمباليست أن يكون هناك دليل على إمكانية أن تقدر الدورة على فعل ذلك.

ورغم الخسارة الكبيرة، لن تكون دورة بيونغتشانغ بسوء دورة ألعاب سوتشي في روسيا عام 2014، التي أعلنت تكاليف وصلت إلى 51 مليار دولار.