فيلم وثائقي عن حياة اللاجئين في مطار تاريخي
وبناء على أوامر ألبرت شبير المهندس المعماري لأدولف هتلر شيد عمال بالسخرة مطار تمبلهوف الذي يعد مرآة تعكس تاريخ المدينة التي كانت منفذا للإمدادات لألمانيا الغربية خلال الحصار السوفيتي في 1948.
وأغلق المطار في 2008 وتحولت مدارجه إلى حديقة بمساحة متنزه سنترال بارك في نيويورك.
وفي 2015 تحولت حظائر المطار، وهي موقع تصوير الفيلم الوثائقي (سنترال إيربورت تمبلهوف)، إلى مأوى لأكثر من ألفين من المليون لاجئ الذين وصلوا ألمانيا فرارا من الحرب والاضطهاد في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويوثق الفيلم، وهو من إخراج البرازيلي كريم آينوز، حياة سكان المطار الجدد ويقارنهم بسكان برلين وهم يمرحون في متنزه واسع مجاور ليبرز التناقض في وضع اللاجئين.
وقال آينوز "هناك تناقض ظننت أن من المهم حقا توثيقه".
وخصص المهرجان دورته للاجئين والهجرة في 2016 تزامنا مع ذروة أزمة الهجرة إلى أوروبا. أما هذا العام فسيعرض المهرجان في دورته السادسة والثمانين جانبا آخر من رحلة اللاجئين.
وقال مدير المهرجان ديتير كوشليك "الأمر أكبر بكثير عندما تنظر الآن إلى ما يفعله اللاجئون بعد وصولهم إلى أوروبا. ما هو مستقبلهم؟".
وافتتح مهرجان برلين السينمائي الليلة الماضية ويستمر حتى 25 فبراير ويعرض خلاله نحو 400 فيلم.
فيلم "الثورة الصامتة" في مهرجان برلين السينمائي
ويروي فيلم "ذا سايلنت ريفيلوشن" أو "الثورة الصامتة" القصة الحقيقية لهذا الحدث في التاريخ للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي الدولي الذي افتتح في مدينة هي الآن عاصمة ألمانيا الموحدة.
وفي ظل الرقابة المشددة على وسائل الإعلام في موطنهما شاهد تلميذان من ألمانيا الشرقية لقطات لانتفاضة المجر في 1956، وهي لحظة فارقة في تاريخ الحرب الباردة، وهما في الطريق إلى السينما في غرب برلين.
ويعود التلميذان ويقصا ما شاهداه على زملائهما في الفصل ويستمعون معا إلى أخبار عما حدث في الانتفاضة من الشطر الغربي عبر الراديو في منزل بالريف ويتفقون على أنهم سيقفون دقيقة صمت حدادا على أرواح من قتلوا في الانتفاضة الفاشلة خلال اليوم الدراسي.
وفي اليوم التالي تعاقب إدارة المدرسة جميع تلاميذ الفصل بالطرد حيث يفر أغلبهم إلى ألمانيا الغربية سعيا للحرية ولاستكمال دراستهم.
وبدأ ديتريش جارستكا، وهو أحد التلاميذ الذين شاركوا في الاحتجاج وألف الكتاب الذي اعتمد عليه الفيلم، الذهاب إلى المدرسة في عام 1945 وهو العام الذي شهد انهيار نظام أدولف هتلر النازي وبالتالي فالنظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية كان كل ما يعرف.
وخاطر جارستكا بمستقبله عندما رفض الإجابة على أسئلة مدرس التاريخ خلال دقيقة الصمت لكنه قال "كان الاحتجاج بهذه الطريقة مهما بالنسبة لي... كي نوضح لهؤلاء المنحطين أننا نفكر بطريقة مختلفة عنهم".
وأضاف لرويترز ساخرا "لقد استخفوا بنا تماما ... واعتقدوا أننا دمى صغيرة تصدق كل ما يقوله الاشتراكيون العظماء".
ويعرض الفيلم، الذي أخرجه الألماني لارس كراومه، للمرة الأولى في مهرجان برلين يوم الثلاثاء. ويستمر المهرجان حتى 25 فبراير.
وظائف براتب 10 دولارات وعلاوة 144 بيضة
ومع إدراكها أن السلع الغذائية شحيحة والأسعار تقفز في اقتصاد يعاني أزمة، تسعى شركة أطلاس سيكيورتي، في ولاية زوليا بغرب البلاد، إلى توظيف حراس للأمن براتب شهري مليوني بوليفار -10دولارات بسعر السوق السوداء- إضافة إلى علاوة "تحفيزية" من البيض.
ولكي يحصلوا كل أسبوع على 36 بيضة، قيمتها حوالي دولارين بسعر السوق السوداء، يتعين على العاملين أن يصلوا في الوقت المحدد وألا يغيبوا عن نوبات العمل وأن يرتدوا ملابس أنيقة.
وقال مدير الموارد البشرية بالشركة لرويترز "تلقينا الكثير من الطلبات منذ أن نشرنا الإعلان. نحن نعمل بروح الابتكار. إنه حافز جيد".
وأصبحت علاوات الغذاء والمواصلات ضرورية للعمال الفنزويليين بعد أن انهارت العملة المحلية إلى درجة أن الحد الأدنى للأجور يبلغ حاليا حوالي دولار واحد شهريا بسعر السوق السوداء.
وتعاني فنزويلا أيضا من تضخم جامح ولديها واحد من أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، وكثيرا ما يذهب حراس الأمن ضحايا للجريمة.
ويلقي الرئيس نيكولاس مادورو باللوم في تلك المشاكل على "حرب اقتصادية" تشنها المعارضة بمساعدة من واشنطن، بينما يقول منتقدون إن حكومته الاشتراكية دمرت الاقتصاد من خلال عدم الكفاءة والفساد.