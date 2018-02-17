وقال وزير الداخلية، ألفونسو نافاريتي، لمحطة (تلفيزا) التلفزيونية إنه وأليخاندرو مراد حاكم واهاكا لم يصابا بجروح خطيرة جراء الحادث، الذي وقع أثناء محاولة الطائرة الهبوط.

وأصدرت الوزارة بيانا على تويتر ذكر أن شخصين على الأرض قُتلا عندما سقطت الطائرة.

وكان المسؤولان يتفقدان آثار الزلزال الذي هز ولاية واهاكا ومكسيكو سيتي بقوة 7.2 درجة، مساء الجمعة.

ولم يؤد الزلزال إلى سقوط قتلى بشكل مباشر، لكنه ألحق أضرارا بعشرات المباني كما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن مليون شخص حسبما قالت السلطات.