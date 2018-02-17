فالشركة المشهورة أعلنت عن عزمها دخول ميدان العملات الرقمية، قائلة إنها ستطلق عملتها الجديدة التي تحمل اسم "أتاري توكين".

وأفادت مجلة "بيزنس إنسايدر" الأميركية، الجمعة، بأن الشركة ستستعين بالعملة الجديدة للتعامل مع المستهلكين في منصة ترفيه رقمية جديدة اسمها "بلوكتشين".

وبعدما راجت هذه الأخبار، ارتفع سعر أسهم الشركة الفرنسية في البورصات بنسبة 60 في المئة، وفق وكالة "بلومبرغ".

وستتعاون "أتاري" مع شركة Infinity Networks، التي اشترت حصة من أسهمها في تنفيذ المشروع.

وطبقا للمجلة الأميركية، فإن الشركة الأخيرة ستحصل على الاسم التجاري لـ"أتاري" من أجل إصدار العملة وتجهيز المنصة الترفيهية الجديدة، التي تقدم مجموعة واسعة من الخيارات الترفيهية مثل ألعاب الفيديو والموسيقى والفيديو.

وليس من الواضح حتى الآن متى سيتم إطلاق المنصة الجديدة.

وباتت العملات الرقمية ميدانا لتنافس شركات عدة تسعى لتحقيق أرباح كبيرة من هذه السوق، رغم الانتكاسات التي منيت بها في الفترة الأخيرة، والتحذيرات التي أطلقت بشأن خطر التعامل بها.