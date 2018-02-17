إنجاز رونالدو الفريد أجبر صحف عدة على وضع مقارنات "مجنونة" بين عدد أهدافه في البطولة، بتلك التي سجلتها فرق أخرى بأكملها، لم تصل لنفس العدد.

وأفادت صحيفة "ذا صن" أن أهداف رونالدو الـ101، أكثر من الأهداف التي سجلها 463 فريقا في تاريخ البطولة الأوروبية الأشهر، على رأسهم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويبدو أن رونالدو في طريقه لإزاحة المزيد من الفرق عن طريقه، إذ تتفوق أندية عريقة مثل سبورتينغ لشبونة وفنربخشه وكوبنهاغن على النجم البرتغالي بفارق هدفين فقط.

وسجل رونالدو 116 هدفا في تاريخ البطولة مع فريقيه ريال مدريد ومانشستر يونايتد، مما يضعه في المركز 49 بترتيب عدد الأهداف في البطولة، من ناحية الفرق.

ومنافسة رونالدو لفرق بذاتها يبدو أمرا مجنونا، ولكن "كاسر الإحصاءات" جعل الأمور المستحيلة تبدو سهلة جدا في السنوات الأخيرة.

ومن الأمور المبهرة أيضا أن رونالدو سجل 11 بالمئة من جميع أهداف النادي الملكي في تاريخ البطولة، وهو الفريق الذي سجل الأهداف الأكثر في البطولة بفارق كبير (929 هدفا).