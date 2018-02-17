وقالت صحيفة كورير-جورنال، الجمعة، إن الاتهامات وجهت لباركر على أساس أنه راشد.

ووجهت له تهمة قتل طالبين كان عمر كل منهما 15 عاما وإصابة أكثر من12 آخرين في إطلاق النار الذي وقع بمدرسة مارشال كاونتي في بينتون بولاية كنتاكي في 23 يناير.

وكان هذا الهجوم الذي وقع على المدرسة التي تضم أكثر من 1150 طالبا بين أحدث عمليات إطلاق النار، التي أصبحت حدثا متكررا في المدارس والكليات عبر الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وقُتل 17 شخصا في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، الأربعاء.

ووجه للمشتبه به نيكولاس كروز(19عاما)، الذي كان قد فُصل من مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية، 17 اتهاما بالقتل المتعمد.