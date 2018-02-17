وبحسب فرانس برس، أوضحت الجمارك التونسية في بيان، أن "الحمولة غير مسجلة كلها بوثيقة الشحن المرافقة للباخرة، مع وجود 24 حاوية غير مصرّح بمحتواها".



وأضافت أنه تبين احتواء السفينة على "شاحنات وسيارات مصفحة وناقلات جنود مدرعة، مع تجهيزات عسكرية".



وتابعت الجمارك "نظرا للاشتباه في إمكانية احتوائها على أسلحة أو ذخائر؛ تم اقتيادها لميناء صفاقس بغرض استكمال الإجراءات القانونية والتفتيش، وللقيام بالتحريات اللازمة في ظروف آمنة".



وأشارت صحف محلية إلى أن السفينة روسية.



وتقع صفاقس على الساحل الشرقي التونسي وتبعد 300 كلم عن ليبيا التي تنتشر فيها العديد من المجموعات المسلحة المتصارعة.



