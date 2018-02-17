وحسب رويترز، أضافت في بيان أن المشتبه بهما أسامة درويش حماد وعصام درويش حماد احتجزا في جنوب أفريقيا في حين مازال سمير أحمد بيرو هاربا.



وقالت لائحة الاتهام إن الثلاثة تآمروا وحاولوا تصدير مواد لحزب الله في لبنان خلال الفترة من 2009 إلى 2013 من بينها وحدات قياس القصور الذاتي الملائمة للاستخدام في الطائرات بلا طيار ومحرك نفاث ومحركات احتراق داخلي ومناظير مكبرة يمكنها تسجيل ما يتم رصده.