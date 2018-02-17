وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 51 سنتا، أو 0.79 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.84 دولار للبرميل.

وينهي خام القياس العالمي الأسبوع على مكاسبه تزيد عن 3 في المئة بعد هبوط بلغ أكثر من 8 بالمئة الأسبوع الماضي.



وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط 34 سنتا، أو 0.55 في المئة، لتبلغ عند التسوية 61.68 دولار للبرميل بعد أن لامست أثناء الجلسة 61.94 دولار، وهو أعلى مستوى في ثمانية أيام.



وينهي خام القياس الأميركي الأسبوع مرتفعا أكثر من 4 في المئة بعد أن مني بخسائر بلغت حوالي 10 في المئة الأسبوع الماضي.