وبعد فوزه بلقبه 20 في البطولات الأربع الكبرى في ملبورن الشهر الماضي، حصل فيدرر على بطاقة دعوة ليشارك في روتردام وعينه على العودة لصدارة التصنيف لأول مرة منذ نوفمبر 2012 وعمره 36 عاما و 195 يوما.



وفي ظل حاجته للتأهل إلى الدور قبل النهائي من أجل تجاوز غريمه رفائيل نادال، ظهر بعض التوتر على فيدرر في البداية في مواجهته ضد هاسه في دور الثمانية، وفقد إرساله في الشوط التاسع في طريقه لخسارة المجموعة الأولى.



لكن اللاعب السويسري، مثلما يفعل دائما، رفع مستواه ليعاقب منافسه الهولندي المرهق.



وارتكب هاسه خطأ مزدوجا في نقطة المباراة، وبعد أن كبح احتفالاته في البداية، جلس فيدرر على مقعده وبدا قريبا من البكاء، مثل بعض الجماهير السويسرية التي شجعته بحرارة بعد المباراة.



وقال فيدرر بعد أن سلمه الهولندي ريتشارد كرايتشك، مدير البطولة والمصنف الأول عالميا سابقا، لوحة على شكل رقم 1 عملاق "الوصول لصدارة التصنيف أحد أهم الانجازات في رياضتنا".



وأضاف "في بعض الأحيان في البداية تصل لهذه المكانة لأنك تلعب جيدا جدا، لكن بعد ذلك عليك القتال من أجلها واستعادتها بالقوة من لاعب يستحق أن يكون موجودا هناك. حين تكون أكبر في السن ربما يكون عليك مضاعفة جهدك".



وفاز فيدرر، الذي توهجت مسيرته الباهرة مرة أخرى بعد ابتعاده لستة أشهر في 2016، بثلاث من أخر خمس بطولات كبرى بعدما أمضى خمس سنوات دون أي لقب كبير.



وبفضل واحدة من أروع الانطلاقات لأي رياضي أو رياضية في نهاية مسيرته، تجاوز فيدرر الأميركي أندريه أغاسي الذي كان أكبر لاعب سابقا يتصدر التصنيف العالمي.



وكان عمر أجاسي 33 عاما حين اعتلى القمة في 2003. وسارع اللاعب الأميركي بتهنئة فيدرر بعد المباراة.



وقال أغاسي في حسابه على تويتر "يواصل روجر فيدرر رفع مستوى التوقعات في رياضتنا. أقدم لك تهنئتي على إنجاز تاريخي آخر".



كما سجل فيدرر رقما قياسيا آخر بوجود فجوة تزيد على خمس سنوات بين فترتيه السابقة والحالية في صدارة التصنيف، وهي الأطول منذ انطلاق التصنيف العالمي في 1973.



وتصدر فيدرر التصنيف لأول مرة وعمره 22 عاما في 2004، وبعد عودته الآن عقب مرور 14 عاما بفضل تقديمه عدة عروض ضمن الأفضل في تاريخه، يبدو اللاعب السويسري قادرا على البقاء لفترة طويلة أخرى على القمة.



ويملك بالفعل الرقم القياسي بوجوده على القمة لمدة 302 أسبوع على التوالي.



وسيلتقي فيدرر مع الإيطالي أندرياس سيبي أو الروسي الشاب دانييل ميدفيديف في الدور قبل النهائي مع اقترابه من اللقب 97 في مسيرته.