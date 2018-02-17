وأكد بوتفليقة في برقية بعث بها إلى العاهل المغربي محمد السادس "حرص الجزائر على النهوض بمؤسسات الاتحاد وتنشيط هياكله بما يمكن من الذود عن المصالح المشتركة لبلدانه"، كما نقل التلفزيون الحكومي.



وأضاف أن الذكرى "محطة تفرض علينا تقييم مسيرة الاتحاد المغاربي وتطوير منظومة العمل وتكييفها وفقا للظروف الراهنة".



وفي رسالته إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي جدد بوتفليقة "تمسك الجزائر الثابت باتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.



وذكر بوتفليقة نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بـ"ضرورة مراجعة طريقة عمل "الاتحاد المغاربي" كي يصبح له دور فاعل إقليميا ودوليا" بحسب المصدر نفسه.



ودعا الرئيس الجزائري في البرقية التي بعث بها إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج، إلى"اغتنام فرصة الاحتفال بذكرى تأسيس الصرح المغاربي من أجل تقييم مساره (...) في الدفاع عن المصالح المشتركة للدول" المؤسسة له.



وتأسس اتحاد المغرب العربي في 17 فبراير 1989 وهو يضم الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، لكنه ظل معطلا والاتفاقيات الموقعة دون تنفيذ بسبب الخلافات الجزائرية المغربية حول النزاع في الصحراء الغربية.