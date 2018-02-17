وهز ويليان الشباك مرتين وسجل أوليفييه جيرو هدفه الأول مع تشيلسي بعد انضمامه من أرسنال كما أضاف بيدرو هدفا لفريق المدرب أنطونيو كونتي.



وواجه ليستر سيتي فريقا من الدرجة الثانية أيضا لكنه عانى ليفوز 1-صفر على شيفيلد يونايتد ليبلغ دور الثمانية لأول مرة منذ 2012.



وأحرز جيمي فاردي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 ليهز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي بجميع المسابقات.