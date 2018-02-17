ونعت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الراحل، في بيان، وقالت إن "الثقافة المصرية والعربية فقدت قيمة وقامة كبيرة باعتبار الراحل أحد أهم الباحثين والنقاد في مجال السينما الذين أثروا الحياة الثقافية وتركوا بصمات مؤثرة".

ورأى أبو شادي النور في 1946 وتخرج في كلية الآداب بجامعة عين شمس، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للنقد الفني.

وتولى الراحل رئاسة تحرير مجلتي (السينما) و(الثقافة الجديدة) ونشر مقالاته في العديد من المطبوعات المصرية والعربية، كما ترأس وشارك في الكثير من لجان تحكيم المهرجانات السينمائية العربية والعالمية.

وشغل العديد من المناصب على مدى تاريخه؛ منها رئيس الرقابة على المصنفات الفنية من 1996 إلى 1999 ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة من 1999 إلى 2001 ورئيس المركز القومي للسينما من 2001 إلى 2008 والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة من 2007 إلى2009 ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للسينما والإنتاج الإعلامي 2011-2012.

وألف أبو شادي نحو 20 كتابا عن السينما من أبرزها (سحر السينما) و(اتجاهات السينما المصرية) و(وجوه وزوايا)، كما ترجمت بعض مقالاته إلى الإنجليزية والفرنسية.



