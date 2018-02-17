وقال فالفيردي في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه مع مضيفه ايبار في الليغا الإسباني "لا استطيع التعليق على كل ما يرد في الصحف. لكننا نأمل في أن يبقى معنا لتسجيل أهداف أخرى وخلق فرص لزملائه".

وأتت تصريحات فالفيردي تعليقا على ما أوردته صحيفة "سبورت" الكاتالونية، من أن "الرسام" إنييستا (33 عاما) الذي وقع في أكتوبر الماضي عقدا "مدى الحياة" مع برشلونة، تلقى عرضا من نادي تيانجين غوانجيان ينال بموجبه 35 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويأمل برشلونة في أن تتيح له مباراته ضد إيبار، بتعزيز صدارته لترتيب الدوري الإسباني، علما أنه يحظى بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني.

كما يواجه برشلونة تشلسي حامل لقب البريميرليغ، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.