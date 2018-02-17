ووجهت هيئة محلفين اتحادية أميركية كبرى، الجمعة، اتهامات لـ 13 مواطنا روسيا وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الأميركية والعمليات السياسية.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها في موقع فيسبوك "13 شخصا تدخلوا في الانتخابات الأميركية ؟! 13 في مقابل أجهزة مخابرات لها ميزانيات بالمليارات؟ ضد أجهزة التجسس ومكافحة التجسس؟ ضد أحدث التطورات والتكنولوجيا؟ سخيف؟ نعم".

وقال رود روزنشتاين، نائب المدعي العام الأميركي، الجمعة، إن بعض المتهمين أرادوا خلق الشقاق في الولايات المتحدة للتأثير على الديمقراطية.

وأضاف روزنشتاين أن المتهمين كانوا يعملون لدعم مرشح معين في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن عددا من المتهمين الروس قدموا إلى الولايات المتحدة عام 2012 لتشكيل شبكات افتراضية وزوروا حسابات للتدخل في الانتخابات.

لكنه أكد عدم وجود دليل على تأثير التدخل الروسي على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.