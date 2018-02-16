أبو ظبي - سكاي نيوز عربية فرضت إثيوبيا، الجمعة، حالة الطوارئ، عقب استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين، يوم، الخميس، وسط اضطرابات وأزمة سياسية تضرب البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي.