تأتى هذه الدعوة وسط مطالب باستقالة نتانياهو منذ أن أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه في قضايا فساد.

والجمعة، شهدت تل أبيب تظاهرة حاشدة، حيث طالب المتظاهرين باستقالة نتانياهو.

واحتشد المتظاهرون في ساحة المسرح الوطني حاملين لافتات كتب عليها بالعبرية "باي باي بي بي" وهو الاسم المختصر له، وأخرى كتب عليها بالإنجليزية: "رئيس وزراء الجريمة". و"أيها الفاسدون أرحلوا". وفقا لفرانس برس.

ويجد نتانياهو تأييدا قويا لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي ما أثار غضب الفلسطينيين ورفض المجتمع الدولي.