وذكرت ماي، خلال زيارة إلى برلين، أنها أكدت مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التزامهما بالاتفاق النووي الإيراني، وضرورة تطبيقه بالكامل.

وأوردت ماي في تصريح للصحفيين "اتفقنا على أنه في الوقت الذي نواصل فيه العمل للحفاظ على الاتفاق، فإننا نشارك أيضا الولايات المتحدة مخاوفها بشأن الأفعال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران في الشرق الأوسط، ونحن مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات المناسبة لمعالجة تلك المشكلات".

وأوضح وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، أن لندن قلقة من الدور الإيراني بعد أن أسقطت مضادات أرضية طائرة حربية إسرائيلية، السبت، أثناء عودتها من قصف لمواقع تدعمها إيران في سوريا.