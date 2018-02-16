وبعد السقوط بثلاثية أمام تشلسي حامل اللقب، الاثنين الماضي، غادر وست بروميتش إلى برشلونة لإقامة معسكر تدريبي، استعدادا لمواجهة ساوثهامتون.

وقال النادي في بيان دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل "يؤكد النادي أن أربعة لاعبين في الفريق الأول تورطوا في واقعة خلال رحلة تدريبية في إسبانيا".



ونقلت رويترز عن البيان: "النادي بدأ تحقيقه الخاص في الواقعة وسيتعرض اللاعبون لكل الاجراءات الانضباطية الداخلية."

وأشارت تقارير إلى أن اللاعبين سرقوا تاكسي من أمام الفندق وقادوه دون سائقه ثم أعادوه في وقت لاحق.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أقال وست بروميتش رئيسه جون وليامز والمدير التنفيذي مارتن جودمان، بعد نتائج الفريق السيئة في الدوري هذا الموسم.



