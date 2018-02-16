وقد عانى الطفل خليل ياسين أحمد، جروحا قطعية خطيرة وتهتكا في الأمعاء إضافة إلى عدد من الشظايا جراء اللغم الحوثي.

وأصيب الطفل اليمني، أثناء اللعب مع أشقائه بالقرب من منزله الواقع في قرية الرويس التابعة لمديرية المخا، على الساحل الغربي للبلاد، وسط صدمة الأهالي.

وجرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى المخا لإجراء الإسعافات الطبية الأولية، ونظرا لعدم قدرة المستشفى التعامل مع حالات مماثلة، تم تحويله إلى المستشفى الطبي الميداني العسكري التابعة للقوات المسلحة الإماراتية في حالة خطيرة.

وأجرى طاقم المستشفى الإماراتي، عملية جراحية للطفل خليل استمرت لأكثر من ساعتين، ثم تم نقله عبر الطائرة إلى دولة الإمارات لاستكمال رحلة العلاج إضافة إلى التأهيل النفسي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأثنى ذوو الطفل المصاب على الوقفة الإنسانية للمستشفى الإماراتي، وقالوا إنهم لن ينسوا الجهود التي ساعدت على إنقاذ فلذة كبدهم من حالته الحرجة.