وأوردت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية، الخميس، أن بوغبا ليس سعيدا بالمركز الدفاعي الذي أوكله إليه مورينيو.

وتردى مستوى بوغبا الذي عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس مقابل 100.5 مليون يورو في أغسطس 2016، في الأسابيع الأخيرة.

واستبدل المدرب البرتغالي، اللاعب مرتين في آخر ثلاث مباريات، لكن مورينيو نفى بشدة وجود أي مشكلة بينه وبين الدولي الفرنسي.

وأوضح مورينيو للصحفيين، عشية مواجهة فريقه لهادرسفيلد في ثمن نهائي مسابقة كأس إنجلترا "أعتقد بأنكم لطفاء بأسئلتكم عندما تتحدثون عن وجود الكثير من الشائعات والأصح أن تقولوا الكثير من الأكاذيب".

وأورد "أستطيع الحديث بالنيابة عن بول من دون أي مشكلة. لقد أقر بول بأنه لم يلعب جيدا في المباريات الأخيرة وهذا كل ما في الأمر".

وأضاف "لكن معظم ما تقرؤونه وتستمعون إليه يمكن وصفه بالأكاذيب ويجب ألا تستحوا من قول ذلك".