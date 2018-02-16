وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، أن إيلينا ليفنديفا (26 عاما) استعانت بالمربية أناستازيا زيليابوفا للاهتمام بطفلها الرضيع البالغ ( 8 أشهر).

ولم يمض على تعيين المربية سوى شهرين حتى اكتشفت الأم صورا مروعة تظهر تعرض ابنها للتعذيب.

وحسب الصحيفة البريطانية، فقد اكتشفت الأم الأمر عن طريق زرع كاميرا مراقبة في المنزل، بعدما راودتها شكوك نظرا لبكاء طفلها الذي بلغ مرحلة الهستيريا.

وتظهر الصور المربية وهي تلقي بالرضيع ذي الجسم الغض وتصفعه على وجهه، وتضغط بقوة على أنفه، وفي لقطات أخرى كانت تضربه وهي تسقيه الحليب على الأريكة.

وكتبت الأم على إحدى شبكات التواصل:" بسبب البكاء الهستيري والمتواصل لإبننا ثبتنا كاميرات مراقبة سجلت الضرب والتعذيب".

ووقع الحادث في مدينة نفتيوجانسك وسط روسيا، وقالت الشرطة في المدينة إنها فتحت تحقيقا جنائيا في الأمر.