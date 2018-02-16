وأصدر ريال مدريد بيانا جاء فيه "بعد فحوصات خضع لها توني كروس، تبين إصابته بضرر في الأربطة الخارجية لركبته اليسرى".

ولم يكشف النادي الملكي عن فترة غياب كروس (28 عاما). وخاض كروس كامل مباراة فريقه ذهابا ضد سان جرمان على ملعب سانتياغو برنابيو التي انتهت بفوزه 3-1، لكن الصحف الإسبانية أجمعت على أنه أصيب خلالها إثر كرة مشتركة مع كيليان مبابي.

وسيغيب كروس عن مباراة فريقه ضد بيتيس خارج ملعبه في الدوري المحلي الأحد وسيحل بدلا منه على الارجح الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.