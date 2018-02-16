وبحسب الإعلام التركي، فإن غولشه معروفة بغيرتها الشديدة على لاعب أرسنال الإنجليزي، الذي يطلب منها بدوره عدم الدخول في مشاهد حميمية، في الأدوار التي تقوم بها في المسلسلات والأفلام التركية.

ونتيجة للغيرة المتبادلة، فإن غولشه -ملكة جمال تركيا 2014- تمكنت من حذف المتابعات النسائية لأوزيل على أنستغرام، والإبقاء على الأصدقاء المشتركين، وبذلك بات أوزيل يتابع 84 حسابا فقط، فيما يتابعه أكثر من 21 مليون.

ومن المنتظر أن يعقد النجمان قرانهما في يونيو المقبل.