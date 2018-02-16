وأشارت الوكالة إلى أن الأخوين أحمد ومحمد ألطان والصحفية، نازلي إليغاك، الذين ينفون أي تورط في الانقلاب الفاشل، حُكم عليهم بالإضافة إلى 3 متهمين آخرين، بالسجن المؤبد في إطار هذه القضية، التي أثارت انتقادات المدافعين عن حرية الصحافة.

واتهم الصحفيون بالاتصال بفتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، لكن غولن نفى هذه الاتهامات.

وجهت للمتهمين اتهامات بمحاولة الانقلاب على دستور تركيا والانتماء إلى منظمة إرهابية.