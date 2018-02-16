والعرض مأخوذ عن فكرة للفنان التونسي الراحل عز الدين قنون وإخراج ابنته سيرين قنون واللبناني مجدي بومطر.

ويشتق العرض اسمه (الشقف) من اللهجة التونسية الدارجة لكلمة المركب، ويتناول رحلة مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من دول مختلفة داخل قارب صغير يشق البحر باتجاه سواحل إيطاليا.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج المصري مازن الغرباوي وعضوية المخرج المسرحي السعودي نوح الجمعان والمخرج المسرحي البحريني جمال الصقر.

ومنح المهرجان 6 جوائز تميز فردية في فنون المسرح ذهبت إلى الممثلة التونسية ندى الحمصي عن دورها في عرض (الشقف) والإماراتي إسماعيل عبدالله عن تأليفه لمسرحية (البوشية) والسعودي أحمد الأحمري عن تصميم سينوغرافيا عرض (تشابك) والكورية الجنوبية هوانيو عن تصميم سينوغرافيا عرض (ذكريات).

كما فاز بجائزة التميز الممثلان السعودي عبدالرحمن المزيعل عن دوره في عرض (تشابك) والبحريني حسن محمد عن دوره عرض (رماد فيرماد) وكذلك الممثلتان صوفيا موسى عن دورها في عرض (الشقف) والإماراتية ديانا علي عن دورها في مسرحية (البوشية).

ويعود تاريخ مسرح أوال إلى عام 1970 حين تأسس تحت اسم (المسرح البحريني) ليتغير الاسم بعد عام واحد إلى (مسرح أوال) نسبة إلى الاسم القديم للبحرين.

وانطلقت أولى دورات مهرجان أوال المسرحي في 2005 واستمرت بصفة سنوية حتى 2010 ليتوقف لمدة عامين متتاليين ويعود في 2013.