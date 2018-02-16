وقال نائب قائد الشرطة، تشودساري، إن الوفيات وقعت الجمعة في قرية موريم بولاية أندرا براديش.

وعقب دخول العامل الأول إلى حفرة الصرف الصحي، استغاث طالبا المساعدة لمواجهته صعوبات في التنفس.

وقال تشودساري إن العمال الثمانية الآخرين نزلوا الحفرة لمساعدته، مضيفا أن 4 أشخاص توفوا على الفور، فيما توفى 3 آخرون في وقت لاحق في المستشفى.

وتجمع عدد كبير من القرويين خارج مزرعة الدواجن وطالبوا باعتقال مسؤولي المزرعة، فيما ذكرت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الحادث.