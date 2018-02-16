و هطلت أمطار غزيرة على بغداد ومدن عراقية أخرى، فيما قالت أمانة العاصمة في بيان إن فرقها البلدية "استنفرت" جميع آلياتها لتصريف مياه الأمطار التي تهطل بغزارة منذ ليلة الخميس.

وطالبت السلطات السكان بالابتعاد عن أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وأسلاك المولدات الأهلية.

ونشر أشخاص صورا ولقطات من شوارع العاصمة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ظهرت فيها سيارات في شوارع ارتفعت فيها نسبة المياه.