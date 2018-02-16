وقال الرئيس السابق للكلية الملكية لجراحي البيطرة، لوريس تريس، إن البريطانيين يستهلكون تلك اللحوم في فطائر ووجبات جاهزة.

وتزايد عدد الأغنام والدواجن التي يجري ذبحها دون صعق في بريطانيا، ويعزو البعض، الارتفاع الحاصل إلى ممارسات دينية.

وأورد الدكتور تريس، أن عددا من الخبراء نادوا بتغيير القانون حتى يصبح من الإلزامي إخضاع الحيوانات للصعق قبل الذبح.

وأضاف أن اللحوم المذبوحة على الطريقة الحلال تصل إلى أغذية عدد من المحلات، وأقر بوجود صعوبة في تبين طريقة إنتاج اللحم.

لكن الإجراء القانوني المقترح، يصطدم بعراقيل التعدد الديني في بريطانيا، ذلك أن للمسلمين واليهود طريقة محددة في الذبح.

ويرى المدافعون عن صعق الحيوانات قبل ذبحها، أن في ذلك تجنيبا للألم الذي تشعر به أثناء قتلها، وفي المقابل، يرى آخرون أن على القانون ان يراعي الخصوصية الدينية للناس ولا يلزمهم بمنتج لا يستطيعون استهلاكه، بحكم التعاليم التي يؤمنون بها.