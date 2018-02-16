وتضررت العملة الأميركية من عوامل عدة هذا العام، من بينها المخاوف من أن واشنطن قد تنتهج استراتيجية تنطوي على ضعف الدولار، وتآكل ميزة العائد التي يتمتع بها مع اتجاه دول أخرى للرجوع تدريجيا عن سياسة التيسير النقدي.

وفي استمرار للخسائر التي مني بها الدولار في اليوم السابق، هبط مؤشره مقابل سلة تصم 6 عملات كبرى إلى 88.253، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014.

ويتجه المؤشر لخسارة تصل إلى اثنين بالمئة هذا الأسبوع، وهي تمثل أكبر تراجع منذ فبراير 2016، وفق "رويترز".

وانخفض الدولار إلى 105.545 ين في التعاملات الآسيوية، وهو أدنى مستوياته في 15 شهرا.

وتتجه العملة الأميركية إلى تسجيل خسارة أسبوعية بنحو ثلاثة بالمئة.

وقفز اليورو إلى أعلى مستوى في 3 أعوام عند 1.2556 دولار، ويتجه للارتفاع 2.4 بالمئة هذا الأسبوع.