وتتضمن تهم ممثلي النيابة ضد يوغيل "الدعاية الإرهابية" و"تحريض الجمهور على الكراهية والعدائية"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وكتبت دي فيلت الألمانية التي يعمل لحسابها الصحفي: "دنيز يوغيل حر"، في إعلانها عن الإفراج عنه، والذي أدى توقيفه دون توجيه اتهام، إلى أزمة في العلاقات بين برلين وأنقرة.

واعتقلت السلطات التركية يوغيل (44 عاما) في 14 فبراير 2017، خلال حملة من الاعتقالات بعد محاولة الانقلاب التي جرت في يوليو 2016.

من جانبه، رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، رينر بريول، بالقرار، الذي اتخذته المحكمة.