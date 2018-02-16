ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية المكسيكية أنه يجري التخطيط لعقد اجتماع بين الرئيسين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتعيد الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية التي يهدد ترامب بالانسحاب منها ما لم تشهد تغييرات كبيرة.

يذكر أن ترامب اجتمع لأول مرة بعد توليه الرئاسة مع نظيره المكسيكي في يوليو 2017، على هامش قمة مجموعة الدول الثماني.

وألغى بينبا نييتو اجتماعا سابقا مع ترامب بعدما هدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم على الواردات من المكسيك لتمويل الجدار الحدودي.





