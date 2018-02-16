وأورد بيان عسكري، أن طائرة تدريب خفيفة من طراز "SF.260 دي" سقطت، الجمعة، بعد إقلاعها من قاعدة جيجلى الجوية بالقرب من مدينة إزمير الواقعة على بحر ايجه. وتم العثور على حطامها على بعد 3 كيلومترات شمال القاعدة، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وأوضح الجيش أنه ينفذ عملية تفتيش، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن سبب الحادث.

وكانت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية التركية تحطمت، الشهر الماضي، خلال رحلة تدريب جنوب غرب تركيا مما اسفر عن مقتل طيارين وفني كانوا على متنها.