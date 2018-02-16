وضبط طاقم محطة القطار في مدينة دونغوان، جنوبي الصين، السيدة على سير الحقائب، السبت، في ذروة سفر الصينيين للاحتفال بحلول سنتهم الجديدة.

وأظهرت صور جهاز التفتيش، السيدة وجسدها مقوس داخله على سير الحقائب، كما كشفت أنها لم تقم أيضا بخلع حذائها ذي الكعب العالي.

ولم يُعرف السبب الذي دفع السيدة الصينية إلى الالتصاق بحقيبتها، أثناء مرحلة التفتيش، لكن كثيرا من الصينيين يسافرون في هذه الفترة، وفي حوزتهم نصيب مهم من النقد، ولذلك يحرصون على ألا يتعرضوا للسرقة.