وعند سؤاله عن مستقبل مدربه الفرنسي، بعد الانتصار على باريس سان جرمان بنتيجة 3-1 الأربعاء، قال قائد الفريق راموس: "ربما سيحقق لقب دوري الأبطال من جديد، ثم يرحل للحصول على إجازة من التدريب. هذا احتمال وارد".

وأضاف قائد ريال مدريد: "الجميع يعتقد بأن فوز زيدان بدوري الأبطال يعني البقاء، لكنه قد يرغب بالراحة"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وتقول الصحيفة إن رحيل زيدان قد يؤثر على مشروعات الويلزي غارث بيل، الذي لم يشركه زيدان في لقاء باريس سان جرمان المهم، مما يعني أن اللاعب قد يرغب بالابتعاد عن زيدان في حال بقاء الأخير.

وحصد زيدان بطولتي دوري أبطال أوروبا في العامين الماضيين مع الملكي الإسباني، كما حققها في 2014 كمدرب مساعد للإيطالي كارلو أنشيلوتي.