وقال الصحفي لويس روخو إن ميسي ناقش موضوع الراحة مع مدربه إيرنستو فالفيردي، واتفق الاثنان على أن الراحة في بعض المباريات ستعني ظهور ميسي بأفضل حالاته في المباريات الكبرى هذا الموسم.

ووفقا لهذه الاتفاقية، قد لن يشارك ميسي في مباراة فريقه أمام إيبار السبت، قبل المواجهة الكبيرة مع تشلسي الإنجليزي الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وقال الصحفي إن ميسي اعترف بأنه لا يرغب بالجلوس على دكة البدلاء، إلا أن الموضوع قد يرفع من مستواه قليلا.

ولعب ميسي 32 مباراة كاملة حتى الآن هذا الموسم، سجل خلال 27 هدفا وصنع 14.

وستساعد صدارة برشلونة المريحة للدوري الإسباني على تنفيذ فكرة جلوس ميسي على دكة البدلاء، حيث سيركز على لعبه في المباريات المهمة فقط بالدوري، ونهائي كأس إسبانيا، ومباريات دوري أبطال أوروبا.