وتقدم ليكرز 91-84 في نهاية الربع الثالث، لكن أصحاب الأرض انتفضوا بفضل تألق جيمي باتلر، الذي أنهى المباراة مسجلا 24 نقطة، فيما أضاف تاج غيبسون 28 نقطة، ليعادل أعلى عدد من النقاط في مباراة واحدة في مسيرته.

ويحتل تيمبرولفز المركز الرابع في القسم الغربي برصيد 36 فوزا و25 هزيمة، فيما تلقى ليكرز الخسارة الخامسة في 10 مباريات، ويحتل المركز 11 في القسم ذاته.

وأصبح نيكولا يوكيتش ثالث لاعب في تاريخ البطولة يحرز 30 نقطة ويستحوذ على 15 كرة مرتدة بالإضافة إلى 17 تمريرة حاسمة في مباراة واحدة، بعدما قاد دنفر ناغتس للفوز 134-123 على مضيفه ميلووكي باكس.

ويحتل ناغتس المركز السادس في القسم الغربي، فيما يأتي باكس في المركز ذاته لكن في القسم الشرقي.