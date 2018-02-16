وقاد ماكليش (59 عاما)، المدرب السابق لمذرويل وهايبرنيان ورينجرز، المنتخب الاسكتلندي للفوز في 7 مباريات أثناء توليه المسؤولية لأول مرة قبل أن يتعاقد مع برمنغهام سيتي الإنجليزي.

وتولى ماكليش من وقتها تدريب أستون فيلا ونوتنغهام فورست الإنجليزيين وجنك البلجيكي والزمالك المصري.

وفشل المدرب السابق غوردان ستراكان، الذي فاز في 19 من بين 40 مباراة خاضها عقب تعيينه في عام 2013، في الصعود باسكتلندا إلى نهائيات أول بطولة كبرى منذ كأس العالم 1998.