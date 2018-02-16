أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، أن قراصنة غير معروفين سرقوا 339.5 مليون روبل (6 ملايين دولار) في هجوم على نظام رسائل الدفع الدولية "سويفت" في روسيا العام الماضي.
وقال البنك إنه تلقى معلومات بشأن "هجوم واحد ناجح على مكان عمل أحد مشغلي نظام سويفت".
وأضاف أن "حجم العمليات غير المصرح بها نتيجة هذا الهجوم بلغ 339.5 مليون روبل"، لكنه امتنع عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل فيهذا الشأن.
وقالت متحدثة باسم سويفت، التي يستخدم نظامها للتراسل في تحويل تريليونات الدولارات يوميا، إن الشركة لا تعلق على كيانات بعينها.