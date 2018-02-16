وتعرض نيمار لانتقادات واسعة بعد غياب فاعليته في الهزيمة 3-1 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر في إسبانيا.

وكتب والد نيمار على حسابه على إنستغرام بجوار صوره لابنه "في الحرب هناك من يعيشون على الانتصارات وهناك من هم مثل النسور يتغذون على جثث المهزومين".

وشدد نيمار الأب، وهو وكيل ابنه أيضا، على أن باريس سان جرمان يستطيع التأهل لدور الثمانية بفوزه في الإياب في السادس من مارس في باريس.

وأضاف: "ابني يقاتل منذ أن كان طفلا. دائما يقاتل بنزاهة ودائما يتجنب النسور ويعود قويا".

وتابع: "خسرنا معركة أما بالنسبة للحرب فسنرى لأنها مستمرة طالما كنا على أرض الملعب".