وذكر الجيش أن الخبراء كانوا يتواجدون في موقع شرقي تعز، مشيرا إلى أنهم يعملون في التجسس على شبكة الاتصالات لصالح ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وفي سياق متصل، شن التحالف العربي 68 غارة جوية على أهداف ومواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الغارات على مواقع الميليشيات الانقلابية في صنعاء ومأرب وكذلك جبهة الساحل الغربي في محافظة الحديدة، كما طالت مواقع وتعزيزات للحوثيين في صعدة وحجة.

ودمرت مقاتلات التحالف في وقت سابق منصة إطلاق صواريخ أرض- أرض تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية قرب مطار الحديدة.

وكانت الميليشيات تعمل على تجهيز المنصة لإطلاق صاروخ نحو مدينة المخا.

ووفقا لمصادر عسكرية، أسفرت الغارة عن مقتل 8 ثمانية من أفراد ميليشيات الحوثي العاملين في المنصة.