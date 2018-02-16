وذكر بيان للمتحدث العسكري المصري أن القوات المشاركة، في العملية الشاملة لمكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء التي انطلقت قبل أيام، ضبطت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء، وقضت على 3 عناصر من أبرز المطلوبين في عمليات استهداف القوات.

وتم إلقاء القبض على 224 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم، كما عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وضبطت القوات المسلحة عددا من المركبات التي تستخدمها العناصر الإرهابية، كما دمرت 150 ملجأ خاص بهم، و5 مزارع لزراعة أنواع من الحشيش والمخدرات.

كما قامت العناصر التخصصية من المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد 28 عبوة ناسفة تم زراعتها علي محاور تحرك قوات المداهمة.