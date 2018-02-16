ويأتي ذلك بعد وقوع حادث تصادم بين سفينة تركية وسفينة لخفر السواحل اليوناني قبالة جزر متنازع عليها ببحر إيجه.

وتتنازع اليونان وتركيا، العضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، السيادة على عدد من الجزر في بحر إيجة، وكادت الأمور تصل بين البلدين عام 1996 إلى حد اندلاع حرب.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، نقلا عن وكالة أنباء دوغان، أن السلطات التركية شرعت في بناء برج للمراقبة ورصيف على الجزيرة الصغيرة، التي يبلغ طولها 300 متر فقط، وعرضها 70 مترا، كما سيتم بناء مرافق لاستيعاب الجنود فوقها.

وأضافت أن السلطات التركية قامت بنقل قوارب وآلات ومعدات لاستخدامها في تشييد برج المراقبة، حيث يتوقع أن تكتمل أعمال البناء في الجزيرة، التي بدأت يوم 15 فبراير الجاري، خلال 3 أسابيع.

وبينما يجري نقل الآلات والمعدات والعمال إلى جزيرة "كافوس أدياس"، قام اثنان من الزوارق التابعة للبحرية اليونانية بدوريات بالقرب من جزيرة كاليمنوس ولاحظوا الأنشطة التركية.

وذكرت السلطات التركية أنه سيتم تركيب كاميرات حرارية على برج المراقبة لمساعدة حرس السواحل التركي على مراقبة ومنع الهجرة غير الشرعية والانتهاكات الإقليمية على مدار الساعة في المياه فضلا عن قدرة الكاميرات المثبتة على البرج من مراقبة الأنشطة البحرية حول جزر إيميا (كارداك).

يذكر أن الحكومة التركية خططت لإنشاء برج المراقبة قبل عامين، لكن عملية المناقصة الخاصة بأعمال البناء لم تكتمل إلا مؤخرا.

حادث تصادم

وفي فبراير الجاري أرسلت اليونان شكوى رسمية إلى تركيا، واستدعت السفير التركي لديها، بعد تصادم سفينة تركية بسفينة لخفر السواحل اليوناني قبالة جزر صغيرة محل نزاع في بحر إيجه.

ووقع الحادث بالتزامن مع تجدد التوتر بين تركيا وجيرانها الأوروبيين بعد تحذيرات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من استكشاف الغاز في المياه القبرصية.

وقامت إحدى السفن الحربية التركية بعرقلة منصة حفر من الوصول إلى موقع قبالة جزيرة قبرص شرقي البحر المتوسط، حيث تقوم شركة الطاقة الإيطالية "إيني" بالتنقيب عن الغاز.

وهناك خلافات بين تركيا واليونان بشأن قضايا كثيرة تتراوح بين قبرص المقسمة، والسيادة على المجال الجوي وحركة الطيران وبعض الجزر المتنازع عليها.