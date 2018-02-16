ويحتاج فيدرر (36 عاما) لبلوغ الدور قبل النهائي للبطولة لينتزع المركز الأول بالتصنيف من رافائيل نادال، مستعيدا القمة لأول مرة منذ نوفمبر 2012.

ويلعب فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى ضد البطل المحلي روبن هاسه في دور الثمانية الجمعة.

ولم يفز كولشرايبر (34 عاما) على فيدرر في 12 محاولة، لكنه أثبت أنه منافس صعب بالنسبة للاعب السويسري ودفعه نحو مباراة متقاربة.

وسيتفوق فيدرر على الأميركي أندريه أغاسي ليصبح أكبر لاعب يحتل صدارة التصنيف العالمي إذا ما فاز في مباراته المقبلة في روتردام، وسيحطم رقما قياسيا آخر لأطول مدة زمنية بين فترتين تصدر فيهما التصنيف، وهي 5 سنوات و106 أيام.

ويملك فيدرر بالفعل الرقم القياسي لعدد الأسابيع التي احتل فيها لاعب صدارة التصنيف العالمي بإجمالي 302 أسبوع.